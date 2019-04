19-Jähriger erzählt lautstark von Diebesgut: Festnahme

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Nachdem er sich lautstark in der Stadtbahn in Stuttgart mit zwei Gleichaltrigen über Diebesgut unterhalten hat, ist ein 19 Jahre alter Mann festgenommen worden. Zufällig hörte ihn in der Bahn ein Polizeibeamter, der gerade nicht im Dienst war, wie die Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mitteilten. Bei einer Kontrolle wurden im Rucksack des junges Mannes dann drei Parfums gefunden. Zeugen zufolge hatte er zuvor einer jungen Frau mehrere Parfums verkauft. Der 19-Jährige sollte noch am Sonntag dem Richter vorgeführt werden.