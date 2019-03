Steinwürfe auf Autobahnen: Polizei geht nicht von Serie aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ratzeburg (dpa/lno) - Seit Jahresbeginn sind in Schleswig-Holstein mindestens sechs Mal Gegenstände von Brücken auf fahrende Autos geworfen. Verletzt wurde dabei niemand, es blieb bei Sachschäden an den getroffenen Autos. Die Polizei geht bislang nicht davon aus, dass die Taten in einem Zusammenhang stehen. Die Tatorte lägen im ganzen Land verstreut, eine lokale Häufung gebe es nicht, sagte ein Sprecher des Landespolizeiamtes. Die Ermittlungen würden deshalb von den jeweils zuständigen Polizeidirektionen geführt. In keinem der Fälle wurden bislang Täter ermittelt.

Betroffen waren die Autobahn 24 im Kreis Herzogtum Lauenburg, die Autobahn 215, die Bundesstraße 76 und der Ostring in Kiel sowie die Autobahn 23 bei Rellingen im Kreis Pinneberg. Tatorte waren immer Brücken über die viel befahrenen Straßen, von denen Steine oder andere Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen worden.