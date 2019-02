Polizei stoppt mutmaßlichen Messerstecher mit Warnschuss

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ratzeburg (dpa/lno) - Mit einem Warnschuss hat die Polizei in Ratzeburg einen mutmaßlichen Messerstecher gestoppt. Die Beamten waren zu einer Auseinandersetzung am Bahnhof von Ratzeburg im Kreis Herzogtum Lauenburg gerufen worden, bei der ein Mann mit einem Stichwerkzeug am Bauch leicht verletzt worden war, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als die Beamten versuchten, den Sachverhalt zu klären, ging der mutmaßliche Angreifer plötzlich auf die Polizisten zu.

Da sie vermuteten, dass der Mann ein Messer bei sich haben könnte, forderten sie ihn den Angaben zufolge mehrfach auf, stehen zu bleiben und seine Hände aus den Jackentaschen zu nehmen. Das tat er jedoch nicht, so dass einer der Beamten einen Warnschuss abgab. Bei dem Mann wurde nach Angaben der Polizei ein Schraubendreher gefunden. Ob es sich dabei um die Tatwaffe handelt, war zunächst unklar. An der Auseinandersetzung am Mittwoch waren insgesamt drei Männer im Alter zwischen 28 und 32 Jahren beteiligt.