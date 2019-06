Brandstifter im Kreis Herzogtum Lauenburg: Soko eingerichtet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ratzeburg (dpa/lno) - Nach mehr als einem Dutzend Bränden im Kreis Herzogtum Lauenburg hat die Kriminalpolizei eine Sonderermittlungsgruppe eingerichtet. Unbekannte zündelten in den vergangenen acht Monaten insgesamt 16 Mal, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg am Freitag sagte. Die Tatorte lagen zwischen Bliestorf beim Ratzeburger See über Kasdorf bis nach Möhnsen an der A24. Fast immer gingen Scheunen in Flammen auf, zweimal auch Bauernhäuser. "Wir haben eine Häufung von Bränden, aber keine Brandserie", sagte die Sprecherin. Es sei unklar, ob es Zusammenhänge zwischen den Bränden gibt. Auffällig sei jedoch, dass die Taten vorwiegend an Wochenenden und immer zwischen Mitternacht und vier Uhr morgens begangen wurden. Der Gesamtschaden liegt bei rund 1,5 Millionen Euro. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.