Nach Bombendrohung: Rathenower Rathaus geschlossen

Rathenow (dpa/bb) - Nach einer Bombendrohung ist das Rathaus in Rathenow (Havelland) am Dienstag für den gesamten Tag geschlossen worden. Nachdem am Morgen eine Drohung eingegangen war, hatte die Polizei das Gebäude geräumt, teilte die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Spürhunde seien im Einsatz, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion West auf Anfrage. Bis zum Abschluss der Prüfung müsse von der Ernsthaftigkeit der Drohung ausgegangen werden.

Neben der Stadtverwaltung wurden in Rathenow auch das Jobcenter und die Verbraucherzentrale evakuiert. Auch die Bewohner eines angrenzenden Gebäudes mussten demnach ihre Wohnungen verlassen. Teilabschnitte der Berliner Straße zwischen Puschkin- und Friedrich-Engels-Straße wurden für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Immer wieder wurden Rathäuser in Deutschland in der Vergangenheit zu Zielen von Bombendrohungen: Erst Ende Juni waren derartige Schreiben in den Behörden einiger deutscher Städte eingegangen. In Erfurt, Zwickau und Pforzheim wurden die Gebäude vorübergehend evakuiert. Auch in Düsseldorf mussten Teile des Rathauses geräumt werden. In allen Fällen konnte jedoch nach der Durchsuchung der Gebäude Entwarnung gegeben werden.

Zuvor waren im März Augsburg, Göttingen, Kaiserslautern, Chemnitz, Neunkirchen im Saarland und Rendsburg in Schleswig-Holstein betroffen. Auch in diesen Fällen waren die Einrichtungen über mehrere Stunden lahmgelegt, gefunden wurde aber nichts.