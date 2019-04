Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rastede (dpa/lni) - Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat in Rastede (Landkreis Ammerland) eine Tankstelle überfallen. Der Mann war maskiert, als er das Gebäude am späten Samstagabend betrat, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend bedrohte er eine 58 Jahre alte Angestellte mit dem Messer und forderte sie zur Herausgabe von Bargeld auf. Daraufhin flüchtete er mit einer kleinen Geldsumme und einigen Zigarettenschachteln, hieß es.