16-Jähriger beleidigt Beamten und entlarvt Autofahrer

Rastatt (dpa/lsw) - Ein 16 Jahre alter Beifahrer hat Beamten den Mittelfinger gezeigt und so die Aufmerksamkeit auf den alkoholisierten Fahrer des Autos gelenkt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 16-Jährige am Mittwochabend Polizisten in einem vorbeifahrenden Streifenwagen den Mittelfinger gezeigt. Die Polizei hielt daraufhin den Jugendlichen und seinen 40-Jährigen Verwandten an. Als der Fahrer ins Röhrchen blies, stellten die Beamten über eine halbe Promille Alkohol in seinem Blut fest. Dem Mann droht ein Bußgeld und Fahrverbot. Der 16-Jährige muss sich wegen Beleidigung verantworten.