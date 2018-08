Hohe Jugendstrafe für IS-Terrorhelfer aus Neuss

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein junger Unterstützer der Terrorgruppe Islamischer Staat ist in Düsseldorf vom Oberlandesgericht zu drei Jahren und neun Monaten Jugendhaft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 22-Jährige einem österreichischen IS-Terroristen Unterschlupf gewährt und ihm beim Bau eines Sprengsatzes geholfen hat. Das berichtete ein Gerichtssprecher am Freitag. Die Öffentlichkeit war bei dem Jugendstrafprozess ausgeschlossen.

Der Sprengsatz war testweise in einem Neusser Park gezündet worden. Mit der Jugendstrafe ging das Gericht noch über die von der Generalstaatsanwaltschaft beantragten dreieinhalb Jahre hinaus. Eine 17-jährige Mitangeklagte erhielt als IS-Unterstützerin neun Monate Haft auf Bewährung. Beide hatten Geständnisse abgelegt.