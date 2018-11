Jagdwaffen bei Einbruch gestohlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Radeberg (dpa/sn) - Bei einem Einbruch in ein Haus in Radeberg (Landkreis Bautzen) sind in der Nacht zu Samstag auch mehrere Jagdwaffen gestohlen worden. Die Einbrecher hatten die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt und aus einem Tresor die Waffen, Bargeld, Schmuck und ein Nachtsichtgerät im Gesamtwert von mehr als 60 000 Euro entwendet, wie die Polizei mitteilte. Munition wurde nicht gestohlen. "Die Jagdwaffen waren registriert und ordnungsgemäß getrennt von der Munition aufbewahrt worden", betonte eine Polizeisprecherin.