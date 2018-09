Unbekannte stehlen Wechselgeld aus Apotheke in Querfurt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Querfurt (dpa/sa) - Unbekannte sind in eine Apotheke in Querfurt (Saalekreis) eingebrochen und haben Wechselgeld gestohlen. Die Täter hätten sich in der Nacht zum Samstag Zugang zu den Verkaufsräumen verschafft und dabei eine Glastür zerstört, sagte eine Sprecherin der Polizei. Genaue Angaben zur Höhe des gestohlenen Geldbetrags konnte sie noch nicht machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.