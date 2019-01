Direkt aus dem dpa-Newskanal

Quedlinburg (dpa/sa) - Unbekannte haben auf dem Kornmarkt in Quedlinburg (Harz) mit Pyrotechnik einen Zigarettenautomaten gesprengt. Der Automat wurde dabei vollständig zerstört und eine unbekannte Menge an Zigaretten und Bargeld entwendet, teilte die Polizei in Magdeburg am Montag mit. Zudem sei durch die Wucht der Explosion in der Nacht zuvor das Fenster eines angrenzenden Restaurants beschädigt worden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung.