Quedlinburg (dpa/sa) - In einer Klosterkirche in Quedlinburg sind Spenden gestohlen worden. Der oder die Unbekannten hebelten am Montag oder Dienstag ein Fenster der Kirche auf, wie die Polizei mitteilte. Anschließend gingen sie ins Innere des Gotteshauses und brachen dort eine Truhe aus Plexiglas auf. Darin lagen mehrere hundert Euro an Spenden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch in der St. Marien Kirche auf dem Münzenberg geben können.