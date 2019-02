Polizei findet mutmaßliches Diebesgut bei 19-Jährigem

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Quedlinburg (dpa/sa) - Am Quedlinburger Bahnhof haben Bundespolizisten einen 19-Jährigen beim unerlaubten Überqueren von Gleisen erwischt - und bei ihm mutmaßlich gestohlenen Schmuck gefunden. Bei der Kontrolle am späten Donnerstagabend hatte der Mann zudem ein Messer, mehrere Brecheisen, einen Glasschneider, eine Sturmhaube dabei, wie die Bundespolizei am Freitag in Magdeburg mitteilte. Der antik wirkende Schmuck war zum Teil mit handschriftlichen Preisschildern etikettiert. Der 19-Jährige gab an, die Stücke Tage zuvor auf dem Marktplatz in Quedlinburg gefunden zu haben. Alles wurde sichergestellt. Die Bundespolizei sucht nun nach dem Besitzer des Schmucks.