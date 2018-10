Direkt aus dem dpa-Newskanal

Prerow/Wustrow (dpa/mv) - Unbekannte haben gleich drei Zigarettenautomaten in der Nacht auf Mittwoch im Landkreis Vorpommern-Rügen gesprengt. Bei den Explosionen in Prerow und Wustrow sei ein Schaden von mehr als 20 000 Euro entstanden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Automaten wurden ersten Erkenntnissen zufolge mit Feuerwerkskörpern zerstört.