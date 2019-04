Tote Frau in Wohnung: Tatverdächtiger stellt sich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Preetz (dpa/lno) - In der Kleinstadt Preetz (Kreis Plön) südöstlich von Kiel ist eine 36-jährige Frau vermutlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Wie der Kieler Oberstaatsanwalt Michael Bimler am Sonntag auf Anfrage sagte, hatte sich der mutmaßliche Täter am Samstagvormittag bei der Polizei gestellt und angegeben, die Frau getötet zu haben. Die Beamten hätten dann die alleinstehende Deutsche leblos in ihrer Wohnung gefunden. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben Ermittlungen aufgenommen.

Anhaltspunkte für ein Motiv der Tat gebe es noch nicht, sagte Bimler. Der 24-jährige Tatverdächtige stamme aus Afghanistan und befinde sich in Gewahrsam. Er sollte noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden.