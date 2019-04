Mahnwache für getötete 36-Jährige in Preetz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Preetz (dpa/lno) - Etwa eine Woche nach dem gewaltsamen Tod einer 36-Jährigen in Preetz (Kreis Plön) haben sich am Samstag zahlreiche Menschen versammelt, um der Getöteten zu gedenken. Etwa 40 bis 50 Menschen kamen am Mittag zum Preetzer Marktplatz und nahmen an der Mahnwache teil, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der im Juli 2015 als Flüchtling aus Afghanistan nach Deutschland gekommene Tatverdächtige hatte sich am 6. April der Polizei gestellt und angegeben, die 36-Jährige getötet zu haben. Beamte fanden die leblose zweifache Mutter daraufhin in ihrer Wohnung. Laut Obduktion hatte die Frau mehrere Messerstiche erlitten.

Der 24 Jahre alte Tatverdächtige leidet nach vorläufiger Einschätzung eines Sachverständigen unter einer schweren psychischen Erkrankung und sei wohl bei Begehung der Tat aufgrund von Wahnvorstellungen nicht schuldfähig gewesen. Daraufhin wurde die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angeordnet.