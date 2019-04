36-Jährige in Preetz wurde erstochen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Preetz (dpa/lno) - Die am Samstag in Preetz (Kreis Plön) getötete Frau ist erstochen worden. Die 36-Jährige habe mehrere Stichverletzungen erlitten, sagte Oberstaatsanwalt Michael Bimler am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst hatte NDR 1 Welle Nord berichtet. Der mutmaßliche Täter hatte sich am Samstag der Polizei gestellt. Gegen den 24-Jährigen, der vor mehreren Jahren als Flüchtling aus Afghanistan nach Deutschland gekommen war, hatte ein Amtsrichter am Sonntag Haftbefehl erlassen. Der Tatvorwurf lautet auf Totschlag. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 24-Jährige und das Opfer eine Beziehung geführt hatten. Ob diese bis zur Tat Bestand hatte, sei aber noch unklar, sagte Oberstaatsanwalt Bimler.