Mehr rechte Straftaten, aber insgesamt weniger Delikte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Die Zahl politisch motivierter Straftaten von rechts ist im vergangenen Jahr in Brandenburg um fünf Prozent auf 1562 Fälle gestiegen. "Es gibt keinen Anlass zur Entwarnung", sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Montag in Potsdam. "Der Rechtsstaat muss also auch weiterhin klare Kante zeigen." Die beste Botschaft sei aber, dass die politische Kriminalität insgesamt um 13 Prozent auf 1953 Straftaten im Vergleich zum Jahr zuvor sank. Es gab 2018 auch weniger politisch motivierte Gewaltdelikte. Das kriminelle Vorgehen gegen Ausländer ging ebenfalls zurück. Schröter sagte, bei rechter Gewalt spiele Fremdenfeindlichkeit die dominierende Rolle. Linksmotivierte Delikte gingen um fast die Hälfte auf 190 Fälle zurück. Die Gefahr islamistischen Terrors sei anhaltend hoch.