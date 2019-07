Kamera auf Jungentoilette an Schule in Potsdam entdeckt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - An der Voltaire-Gesamtschule in Potsdam sind bei Routinearbeiten während der Sommerferien drei unerlaubt installierte Kameras entdeckt und entfernt worden. Eine der Kameras befand sich auf einer Jungentoilette, wie die Stadt Potsdam am Donnerstag mitteilte. Demnach zeigte die Kamera entlang der Längswand in den Raum. Laut der Staatsanwaltschaft Potsdam gebe es derzeit keine Hinweise auf einen sexuellen Hintergrund. Es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte Pressesprecher Markus Nolte.

Den Angaben der Stadt zufolge hätten Mitarbeiter des Kommunalen Immobilien Services (KIS) und des Bereichs Schul-IT der Landeshauptstadt Potsdam die Kameras am 27. Juni und 3. Juli entdeckt und unverzüglich entfernt. Die beiden anderen Kameras befanden sich im Außenbereich. Eine der Kameras war auf den Eingang an der Lindenstraße, die andere in Richtung der Schopenhauerstraße auf der anderen Seite gerichtet gewesen. Ob und wie Aufnahmen gespeichert oder verarbeitet wurden, sei Gegenstand der Ermittlungen.

Die Beigeordnete für Bildung, Kultur, Jugend und Sport, Noosha Aubel, erklärte: "Die Landeshauptstadt Potsdam nimmt diesen Vorfall sehr ernst. Der Schutz der Persönlichkeitsrechte sowie der Daten der Schülerinnen und Schüler hat für uns oberste Priorität." Das staatliche Schulamt sowie das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, die Landesbeauftragte für den Datenschutz und der Potsdamer Datenschutzbeauftragte seien über den Vorfall in Kenntnis gesetzt worden.

Die Eltern aller Schüler seien ebenfalls informiert worden. Die Stadt Potsdam prüfe nun, wie Mitarbeitende und Schüler an den Schulen der Stadt für das Thema sensibilisiert werden können.