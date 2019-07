Junger Mann wird mit Eisenstange attackiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Ein 19-Jähriger ist nahe dem Potsdamer Hauptbahnhof von einer Männergruppe angegriffen und ausgeraubt worden. Einer der Verdächtigen habe ihn an einer Straßenbahnhaltestelle mit einer Eisenstange attackiert, zwei weitere hätten ihn geschlagen, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Täter hätten bei dem Übergriff am späten Montagabend Bargeld und persönliche Gegenstände des 19-Jährigen mitgenommen. Der junge Mann wurde laut Polizei leicht verletzt.

Von den vier Verdächtigen zwischen 25 und 30 Jahren sollen sich drei an der Körperverletzung beteiligt haben. Eine Fahndung war nach Angaben der Beamten bisher ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubs. Sie sucht Zeugen. Der Hauptbahnhof Potsdam gilt als Kriminalitätsbrennpunkt.