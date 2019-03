Innenminister stellt Entwicklung politischer Straftaten vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) veröffentlicht die neuen Zahlen über politisch motivierte Straftaten. Er stellt heute in Potsdam den Jahresbericht vor, in dem der Stand der Straftaten von rechts und links aufgelistet ist. Im Jahr 2017 war die Zahl politisch motivierter Straftaten im Vergleich zum Jahr zuvor leicht auf knapp 2250 Fälle gestiegen. Der Schwerpunkt lag mit weit mehr als 1600 Fällen wie in den Jahren vorher bei rechtsextremen Tätern. Damals wies der Innenminister darauf hin, dass sich die Sicherheitslage durch Aktivitäten islamistischer Gefährder verschärft habe.