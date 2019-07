Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pößneck (dpa/th) - Polizisten haben in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) eine Schlägerei geschlichtet und sind anschließend bedroht worden. Am Montagabend seien zwei Männer im Alter von 32 und 38 auf offener Straße aus noch ungeklärter Ursache aufeinander losgegangen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Beamte zogen die Männer auseinander und fesselten den 32-Jährigen. Der beleidigte und bedrohte daraufhin die Beamten. Anschließend nahmen sie ihn in Gewahrsam.