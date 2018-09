Festnahme nach Auseinandersetzung junger Männer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pößneck (dpa/th) - Bei einem Streit zwischen mehreren Deutschen und Asylbewerbern in Pößneck soll es zu einer Messer-Attacke gekommen sein. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung am Samstag niemand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Im Verlauf des Streits zwischen den zwei Gruppen junger Männer soll ein 21 Jahre alter Asylbewerber aus Afghanistan mit einem Messer in Richtung eines 18-jährigen Deutschen gestochen haben, welcher das Messer nach eigenen Angaben mit einem Bierkasten abwehrte. Wie ein Polizeisprecher erklärte, ist die Gruppe der Asylbewerber zu dem Vorfall noch nicht befragt worden. Die Polizei nahm den 21-Jährigen vorläufig fest.

Er ist inzwischen wieder frei. Gegen ihn werde wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Im Zuge des Streits soll ein weiterer 21 Jahre alter Asylbewerber einen Stein nach der gegnerischen Gruppe geworfen, aber nicht getroffen haben.

Die Ermittlungen zur Ursache und zum genauen Ablauf der Auseinandersetzung laufen. Die Polizei sucht Zeugen. Ob es einen fremdenfeindlichen Hintergrund für den Streit gab, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.