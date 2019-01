Cannabispflanzen an Bushaltestelle gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pößneck (dpa/th) - Ungewöhnlicher Fund an einer Bushaltestelle: In Pößneck (Saale-Orla-Kreis) hat ein Mann dort zwei verlassene Cannabispflanzen gefunden. Den Passanten machte das Aussehen der beiden Topfpflanzen am Mittwochabend argwöhnisch, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Hinzugerufene Polizisten bestätigten dem Mann den Verdacht. Bei den Pflanzen handelte es sich um Cannabis. Die Beamten stellten die etwa 40 Zentimeter hohen Gewächse sicher. Nun versuchen die Ermittler herauszufinden, ob jemand die Pflanzen absichtlich an der Haltestelle hat liegenlassen oder ob die Töpfe von einem berauschten Fahrgast vergessen wurden.