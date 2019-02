67-Jähriger in Pößneck bei Streit mit Messer getötet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pößneck/Saalfeld (dpa/th) - Bei einem Streit zwischen zwei Rentnern ist in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) ein 67-Jähriger durch einen Messerstich ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag in Saalfeld mitteilte, erlag der Mann noch am Tatort der Stichverletzung. Tatverdächtig ist ein 78-Jähriger, der kurz nach der Tat in der Nacht zu Montag festgenommen wurde. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von knapp zwei Promille festgestellt. Es wurde eine Blutprobe genommen und Haftbefehl erlassen. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittler hatten am Tatort Spuren sowie ein Messer sichergestellt.