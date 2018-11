18-Jähriger randaliert und verletzt Polizisten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pößneck (dpa/th) - Ein 18-Jähriger hat bei einer vorläufigen Festnahme in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) einen Polizisten geschlagen. Der Beamte erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und musste ärztlich behandelt werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 18-Jährige soll zuvor gegen mehrere Schaufensterscheiben geschlagen haben. Ein Glas ging dabei zu Bruch. Polizisten fanden den 18-Jährigen später am Dienstagabend in der Stadt und stellten ihn zur Rede. Dabei rastete der 18-Jährige aus, schlug auf die Beamten ein und bespuckte sie. Die Polizisten fesselten den Randalierer und nahmen ihn vorläufig fest.