Gefälschte Markenkleidung in Plauen sichergestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Plauen (dpa/sn) - Der Zoll hat in einer Fabrikhalle in Plauen gefälschte Markenkleidung sichergestellt. Insgesamt wurden 25 000 Kleidungsstücke gefunden, wie das Zollfahndungsamt in Dresden am Dienstag mitteilte. Ein Großteil habe sich als Fälschungen herausgestellt. Gegen einen 38-Jährigen werde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit gefälschten Textilien ermittelt.

Laut Zollfahndungsamt sind die Kleidungsstücke bereits Ende Januar sichergestellt worden. Damals sei auch die Wohnung des Mannes in Hessen durchsucht worden. Wie hoch der wirtschaftliche Schaden ist, ist noch unklar.