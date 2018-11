Erneuter Brand in Plauen: 39-Jähriger festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Plauen/Zwickau (dpa/sn) - Nach einem Brand im Anbau eines Wohnhauses in Plauen im Vogtland ist gegen einen 39-jährigen tatverdächtigen Anwohner Haftbefehl erlassen worden. Wie die Polizei am Montag in Zwickau mitteilte, wurden durch das Feuer zwei Hausbewohner in Gefahr gebracht. Das Feuer war Samstagmittag im Dachstuhl des ehemals bäuerlich genutzten Gebäudes ausgebrochen. Die Feuerwehr sei schnell zur Stelle gewesen, hieß es. Deshalb sei es bei einem Sachschaden von etwa 3000 Euro geblieben.

Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen schwerer Brandstiftung. Er sitzt in Untersuchungshaft. Der Verdächtige war wegen mehrerer Brände in dem Gehöft schon einmal verurteilt worden. Zudem laufen gegen ihn weitere Verfahren. Er soll am gleichen Ort noch vier weitere Male Feuer gelegt haben. Der Mann schweigt zu den Vorwürfen. Die Polizei sucht Zeugen.