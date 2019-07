Direkt aus dem dpa-Newskanal

Plauen (dpa/sn) - Eine Frau soll in einem Streit ihren Ehemann in Plauen mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam der 59-Jährige am Sonntag in ein Krankenhaus. Den Angaben zufolge soll die 37 Jahre alte Frau ihren Ehemann mit einem Messer angegriffen haben. Gegen die Frau wurde Haftbefehl erlassen. Sie sitzt laut Polizei in einer Justizvollzugsanstalt.