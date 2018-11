Attacke auf Club in Plauen: Noch keine Hinweise auf Täter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Plauen (dpa/sn) - Nach einer Attacke auf mehrere Besucher eines Clubs in Plauen hat die Polizei noch keine konkreten Hinweise auf die Täter. Es werden Zeugenhinweise ausgewertet, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Eine mit Baseballschlägern und Hämmern bewaffnete Gruppe von etwa zehn Menschen hatte den Club in der Nacht zu Mittwoch überfallen. Fünf Besucher mit vermutlich türkischen Wurzeln waren dabei leicht verletzt worden. Nach ambulanter Behandlung konnten alle Opfer das Krankenhaus wieder verlassen. Es wird wegen schweren Landfriedensbruchs ermittelt", betonte der Polizeisprecher. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar.