Sex auf Strandparkplatz: Polizei ermittelt gegen zwei Frauen

18. Juni 2019 08:23 Kriminalität - Plau am See

Plau (dpa) - Sex auf einem Strandparkplatz in Plau am See (Ludwigslust-Parchim) hat für zwei Frauen strafrechtliche Ermittlungen zur Folge. "Es besteht der Verdacht der Erregung öffentlichen Ärgernisses durch sexuelle Handlungen", erklärte ein Polizeisprecher am Dienstag in Plau. Die 26 und 28 Jahre alten Frauen hätten sich am Wochenende kurz vor Sonnenuntergang "hüllenlos" auf dem Dach ihres Autos geliebt, was bei den Badegästen am Textil-Strand für Ärger sorgte.

Die Verärgerten riefen die Polizei, die das Liebesspiel beendete und die Personalien aufnahm. In der Öffentlichkeit sollten Verliebte generell - und auch gleichgeschlechtliche Paare - sich an die Regeln halten, die für alle anderen in der Liebe gelten, hieß es.