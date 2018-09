Streitigkeiten mit drei Verletzten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pirna (dpa/sn) - Bei drei Auseinandersetzungen in Pirna in der Nähe von Dresden sind am Donnerstag drei Menschen verletzt worden. Derzeit geht die Polizei von Streitigkeiten zwischen Flüchtlingen aus, wie ein Sprecher am Freitag sagte. Zuerst war ein 28-jähriger mit einem Messer am Arm verletzt worden. Er gab an, von drei Männern angegriffen worden zu sein. Dann erhielten die Beamten Kenntnis von einem 25-jährigen mit einer Platzwunde am Kopf. Auch er gab an, drei Männer hätten ihn überfallen. Kurz darauf nahmen die Beamten einen 39-jährigen in Gewahrsam, der einen 20-jährigen gewürgt und bedroht haben soll. Derzeit werde ermittelt, inwieweit die Taten in einem Zusammenhang stehen.