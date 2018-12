27-Jähriger bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pirna (dpa/sn) - Ein 27-Jähriger ist in Pirna bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mitteilte, hatte ein 20-Jähriger den Mann mit einem Messer am Brustkorb verletzt. Er musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Männer hätten sich am späten Samstagabend vor einem Supermarkt gestritten, der Streit sei dann eskaliert und der Jüngere habe das Messer gezückt. Nun werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 20-Jährigen ermittelt.