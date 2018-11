Mutmaßliche Drogendealer: Ein Kilogramm Drogen im Auto

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pirmasens (dpa/lrs) - Drogen im Wert von mehr als 10 000 Euro hat die Polizei bei mutmaßlichen Drogenhändlern in Pirmasens und im Saarland gefunden. In der Nacht zum Sonntag habe eine Polizeistreife zunächst ein Auto mit drei Insassen kontrolliert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In dem Wagen fanden die Beamten Amphetamin, Cannabis und ein Kilogramm Amphetaminpaste. Der 53-jährige Fahrer stand selbst unter Drogeneinfluss, wie ein Drogentest ergab. Er und seine beiden Mitfahrer, eine 32 Jahre alte Frau und ein 31 Jahre alter Mann, waren der Polizei wegen Drogendelikten bereits bekannt. Noch in der Nacht durchsuchte die Polizei auch die Wohnungen der drei mutmaßlichen Drogenhändler in Pirmasens und im Saarland, wo sie unter anderem 350 Amphetamintabletten fand.