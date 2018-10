Mieterin klaut Nachbar-Strom: Kabel in den Waschkeller

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pirmasens (dpa) - Mit einer recht dreisten Masche hat eine 38-Jährige in einem Mietshaus im pfälzischen Pirmasens über Monate Strom gestohlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der Frau wegen unbezahlter Rechnungen die Energieversorgung abgestellt worden. Daraufhin legte sie, zunächst vom Vermieter unbemerkt, ein Verlängerungskabel aus dem Gemeinschaftswaschraum im Keller bis in ihre Wohnung. Der Eigentümer, der in einem anderen Bundesland wohnte, bemerkte dies erst nach Monaten. Der Schaden war zunächst nicht bekannt.