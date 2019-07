Mann soll auf 76-Jährigen eingestochen haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pirmasens (dpa/lrs) - Ein 30-Jähriger soll in Pirmasens bei einem Streit auf einen 76 Jahre alten Mann eingestochen haben. Das Opfer kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 30 Jahre alte mutmaßliche Täter wurde festgenommen, nach Beendigung der Polizeimaßnahmen aber wieder auf freien Fuß gesetzt.

Laut Polizei waren die beiden am Sonntagmittag in Streit geraten. Der 30-Jährige habe nach ersten Ermittlungen gegen den Wagen des 76-Jährigen getreten, die Autotür geöffnet und auf den Mann eingestochen. Zur Tatwaffe könne man aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen, sagte der Polizeisprecher. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.