Männer versuchen Geldautomaten zu sprengen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pirmasens (dpa/lrs) - Zwei Männer haben am frühen Dienstag versucht, einen Geldautomaten in einer Bank in Pirmasens zu knacken. Die geplante Sprengung habe aber nicht geklappt, teilte das Landeskriminalamt in Mainz mit. Die beiden Männer seien anschließend unerkannt mit einem Transporter in eine noch unbekannte Richtung geflüchtet. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

Rechnet man den Fall in Pirmasens dazu, registrierten die Ermittler in diesem Jahr landesweit bislang 18 Geldautomatensprengungen oder versuchte Sprengungen. Im gesamten vergangenen Jahr gab es 26 solcher Fälle in Rheinland-Pfalz.