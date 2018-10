Frau wehrt sich nach angeblicher unsittlicher Berührung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pirmasens (dpa/lrs) - Weil sie ein Taxifahrer unsittlich berührt haben soll, hat eine 19-jährige Frau den Mann mit einem Teleskopschlagstock verletzt. Wie die Polizei in Pirmasens am Sonntag mitteilte, traf sie den 61-jährigen Fahrer am Kopf. Er erlitt eine Platzwunde. Neben dem Schlagstock stellte die Polizei bei ihr einen Elektroschocker, 25 Gramm Amphetamine und 15 Ecstasy-Pillen sicher. Eine Blutprobe habe außerdem ergeben, dass sie unter Drogeneinfluss stand. Weil sie vorher nach eigener Aussage noch selber Auto gefahren war, stellte die Polizei ihren Führerschein sicher. Das Taxi habe sie nur gerufen, weil der Tank ihres Wagens leer gewesen sei. Die Polizei ermittelt gegen beide Beteiligten.