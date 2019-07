Frau tötet mutmaßlich Lebenspartner und geht zur Polizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pirmasens (dpa/lrs) - Mit mehreren Messerstichen hat eine 30-jährige Frau mutmaßlich ihren 58-jährigen Lebenspartner in einer Wohnung in Pirmasens getötet. Die Frau sei am Montagmittag bei der Polizei in Pirmasens erschienen und habe angegeben, ihren Freund am Sonntagabend erstochen zu haben. Das teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Dienstag mit. Beamte fanden den Toten in der gemeinsamen Wohnung.

Die Polizei nahm die Frau noch auf der Dienststelle fest. Die Behörden ermitteln wegen eines Tötungsdelikts. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Ergebnisse der Obduktion der Leiche waren am Nachmittag noch nicht bekannt. Das Opfer war in Homburg untersucht worden.