Ex-Mann bedroht Frau mit Teppichmesser

Pirmasens (dpa/lhe) - Ein 42-Jähriger hat am Freitag in einem Schnellrestaurant in Pirmasens seine 29 Jahre alte Ex-Frau mit einem Teppichmesser bedroht. Noch bevor die über Notruf verständigten Einsatzkräfte eintrafen, war die Situation geklärt, wie die Polizeidirektion mitteilte: Zwei Polizeibeamte, die zufällig vor Ort aber nicht im Dienst waren, schritten ein. Die 29-Jährige erlitt laut Polizei eine leichte oberflächliche Schnittverletzung an der Hand und stand unter Schock. Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen und soll am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden.