Bewusstloser Mann in Wohnung: Polizei findet Marihuana

Pirmasens (dpa/lrs) - Die Polizei hat einen 25-jährigen Mann bewusstlos in seiner Wohnung in Pirmasens gefunden. Gerufen worden seien die Beamten zunächst wegen Ruhestörung, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch. Sie hätten ihn aber schließlich liegend in seinem Badezimmer gefunden. Bereits im Wohnzimmer hätten die Beamten starken Marihuana-Geruch festgestellt und mehrere Gramm der Droge entdeckt. Außerdem fanden sie nach Angaben der Sprecherin weiteres Marihuana im Backofen der Wohnung. Insgesamt handele es sich um knapp 50 Gramm. Der 25-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden.