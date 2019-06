25-Jährige in Disko mit Kopfstoß verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pirmasens (dpa/lrs) - Eine 25 Jahre alte Frau ist in einer Diskothek in Pirmasens mit einem Kopfstoß leicht verletzt worden. Ein ihr unbekannter Mann hatte die Frau am frühen Sonntagmorgen plötzlich auf der Tanzfläche angegriffen, wie die Polizei mitteilte. Sie trug den Angaben zufolge starke Kopfschmerzen davon und verlor außerdem kurzzeitig die Sehkraft. Die 25-Jährige kam laut Polizei vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Angreifer flüchtete nach dem Angriff aus der Disko. Die Polizei sucht nun Zeugen.