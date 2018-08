Schlägerei zwischen zwei Familien: Mehrere Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pinneberg (dpa/lno) - Bei einer Schlägerei zwischen zwei Familien in Pinneberg sind in der Nacht zum Donnerstag mehrere Menschen verletzt worden. An dem Streit auf einem Schulgelände seien bis zu 40 Personen beteiligt gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Einige von ihnen waren mit Messern, Schlagstöcken und Pfefferspray bewaffnet. Zwei Menschen wurden von Schlägen oder Messerstichen schwer verletzt, drei weitere leicht. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt sieben Menschen wurden vorläufig festgenommen. Bei dem Einsatz wurde auch ein Polizist leicht verletzt. Warum die Schlägerei ausbrach, war zunächst unklar.