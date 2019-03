15 Cannabispflanzen in Haus von Randalierer sichergestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Piesau (dpa/th) - Ein 39-Jähriger hat in Piesau (Landkreis Sonneberg) im Rausch seine Nachbarin attackiert und so die Polizei auf seine Cannabisaufzucht aufmerksam gemacht. 15 Cannabispflanzen stellten die Polizisten am Donnerstagnachmittag in dem Wohnhaus des Mannes sicher, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach verwüstete der Verdächtige zunächst seine eigene Wohnung. Anschließend wütete er bei seiner Nachbarin. Er schlug mehrere Scheiben ein und zog sich dabei eine stark blutende Wunde am Arm zu. Gegen die eintreffenden Beamten wehrte er sich heftig.