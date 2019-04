Geldautomat in Südhessen gesprengt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pfungstadt (dpa/lhe) - Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen einen Geldautomaten in Pfungstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) gesprengt. Verletzt wurde bei der Sprengung in einer Bankfiliale niemand, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Ersten Ermittlungen zufolge, konnten die Täter mehrere Geldbehälter erbeuten. Über die Höhe der Beute war zunächst aber nichts bekannt. Zeugen hatten ausgesagt, die Täter seien vermutlich mit einem dunklen Auto geflüchtet. Bei der zunächst erfolglosen Fahndung sei ein Hubschrauber der Polizei im Einsatz gewesen. Das Gebäude, in der die Bankfiliale untergebracht ist, sei leicht beschädigt worden, hieß es. Die Schadenshöhe war noch unklar.