56-jähriger in Darmstadt bei Streit mit Messer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Bei einem Streit in Darmstadt ist ein Mann am Freitagnachmittag mit einem Messer verletzt worden. Ein 49-Jähriger hatte laut Polizei zur Waffe gegriffen und einen 56-Jährigen verletzt. Der mutmaßliche Messerstecher wurde noch am Tatort festgenommen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Der 49-Jährige haber "erheblich unter Alkoholeinwirkung" gestanden. Die Polizisten stellten das Messer sicher. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen und dem Hintergrund des Streits gab es zunächst keine Informationen.