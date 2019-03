Imbissmitarbeiter überwältigen mutmaßlichen Räuber

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pfullendorf (dpa/lsw) - Weil er mit einem Komplizen einen Schnellimbiss in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) überfallen haben soll, sitzt ein 19 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Den Angaben nach betraten die beiden Täter am Freitag den Imbiss, schossen mit einer mutmaßlichen Schreckschusswaffe in die Luft und verlangten Bargeld. Die beiden Imbissmitarbeiter verweigerten die Herausgabe und verfolgten die beiden Täter, als diese flüchteten. Es gelang ihnen, den 19-Jährigen zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.