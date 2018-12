Ehemann sitzt nach Tötung in Untersuchungshaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pfullendorf (dpa/lsw) - Nach der Tötung einer 34-Jährigen in Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) hat ihr Ehemann die Tat gestanden und ist in Untersuchungshaft gekommen. Bei seiner Vernehmung räumte der mutmaßliche Täter nach anfänglichem Leugnen und Widersprüchen die Tat ein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen der Gerichtsmedizin war die 34-Jährige vergangenen Donnerstag mit einem Messer erstochen worden. Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen liefen noch, hieß es.