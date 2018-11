Streit zweier Gruppen: Zwei Männer durch Messer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pforzheim (dpa/lsw) - Bei einer Auseinandersetzung von zwei Gruppen in Pforzheim sind zwei Männer durch Messerstiche schwer verletzt worden. Nun wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Besonders schwer verletzt wurde einem Sprecher zufolge ein 32-Jähriger, der Stichverletzungen am Oberkörper hatte. Nach erster Einschätzung der Ärzte bestehe bei ihm aber keine akute Lebensgefahr. Ein 21-Jähriger wurde bei dem Streit in der Nacht zum Sonntag vor einer Shisha-Bar durch ein Messer am Gesäß verletzt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen.