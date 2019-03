Direkt aus dem dpa-Newskanal

Pforzheim (dpa/lsw) - Nach einer Brandstiftung mit vier Verletzten am Freitag in Pforzheim sucht die Polizei weiter nach einem Verdächtigen. Der 29 Jahre alte Mann soll das Feuer in einer Wohnung am Freitagabend entzündet haben und dann geflüchtet sein. Die Fahndung laufe weiter, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag. Vier Menschen wurden bei dem Brand verletzt. Der Gesuchte habe keinen festen Wohnsitz und sei den Ermittlern bekannt.